味全龍今天與樂天桃猿之戰打完6局因雨勢裁定雙方以4比4握手言和，「大師兄」林智勝在3局下敲出3分炮，本季第9轟、生涯第298轟出爐，他表示，面對桃猿都是當作冠軍戰來打，「自己就是全神貫注，不能有一點點閃失。」

本季首度面對翁瑋均，林智勝首打席把球跟太近來結果敲出滾地球形成雙殺打，第2打席修正擊球點，把擊球點放前面一點，結果就開轟，「也沒有想到會飛出去。」

距離單季10轟、300轟里程碑逐漸逼近，林智勝沒想太多，「樂天是很強的球隊，對到他們我都是把比賽當冠軍戰在打，不是對其他隊不專注，但要贏他們不能有一點點閃失，要全神貫注，我也是這樣跟隊友講。」

林智勝8月敲出4轟，單月出賽18場19分打點、打擊率3成17，生涯8月共敲出54轟是所有月分中最多，在8月狀況似乎特別火燙？他笑著說：「好像8月都打得特別好，身體會熱的比較開。」而他上次拿到單月MVP是2019年8月，「希望能延續下去，超過也沒關係。」