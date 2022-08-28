樂天桃猿今天做出人員異動，將19歲的小將賴知頎拉上一軍，補強牛棚戰力，去年才在選秀會中受到青睞，賴知頎沒想到一軍機會會來得這麼快，「昨天接到通知後有跟媽媽說：『我要去桃園報到了！』她一開始還以為我在騙她。」

總教練曾豪駒表示，二軍回報賴知頎這陣子狀況不錯，剛好投手有需求就讓他上一軍，主要以中繼為主，他球的尾勁、潛力不錯，「但不會給他太大的重擔，可能會在有一定分差或無狀況時安排登板，先讓他體驗一下一軍氣氛。」

鶯歌工商畢業的賴知頎去年被桃猿在第5輪選中，今年在二軍出賽18場皆是後援，拿下0勝1敗、5次中繼成功，共投16.2局、自責分率2.70，近3場二軍出賽無失分。

賴知頎透露，自己昨天在二軍比賽結束後接到管理來電，要他收拾行李準備上一軍，他又驚又喜，沒想到能這麼快就升上一軍，「邊收行李手心還直冒汗。」

收到上一軍通知，賴知頎也立刻通知家人這個好消息，一開始賴媽媽還不敢相信，以為兒子在開玩笑，「後來他們相信後，立刻去買了今天的門票，爸爸、媽媽、弟弟都會來看。」

賴知頎在高中時期速球就能來到148公里，今年二軍出賽球速更突破生涯最速，來到150公里，另外最拿手的變化球是滑球，由於現有球種都屬於速度較快的，進職棒後教練團建議他多練一顆慢速的球種搭配速差。

最終他自己挑了曲球練，目前剛練1、2個月，賴知頎說：「還沒有很純熟，都是自己摸索、沒有看別人的影片，如果有機會在一軍登板，希望能在比賽中丟看看。」