歐洲能源短缺價格飛漲，而俄羅斯卻在燃燒天然氣，靠近芬蘭邊境的工廠每天燃燒估計價值1000萬美元（近3億新台幣）的天然氣。專家認為這些正是是原本要賣給德國的天然氣，科學家們擔心它正在產生大量的二氧化碳和空氣懸浮粒子，可能會加劇北極融化。

據BBC新聞26日報導，它來自聖彼得堡西北部的波爾托瓦亞（Portovaya）一家新的液化天然氣（LNG）工廠。Rystad Energy的分析預估，每天燃燒約434萬立方米的天然氣。

Gazprom on the border with #Finland burns gas intended for transportation to the #EU A huge torch has been burning at the Portovaya compressor station for several weeks now.

Well, yes, it's better to burn ... 🤦‍♂️ pic.twitter.com/tga0jMbBkI — cyberlollipop (@cyberlollipop) August 4, 2022

俄羅斯波爾托瓦亞位於北溪1（Nordstream 1）天然氣管線起點的一個壓縮機站附近，該管道將天然氣輸送到德國。自7月中旬以來，透過管道的供應已經減少，俄羅斯人將其限制歸咎於技術問題，德國反稱，這純粹是俄羅斯入侵烏克蘭後的政治舉措。

自6月以來，研究人員注意到該設施產生的熱量顯著增加，推測為燃燒天然氣造成的。雖然燃燒氣體在加工廠很常見，但通常是出於技術或安全原因，不過專家對於現在燃燒的規模感到困惑。

俄亥俄州邁阿密大學衛星資料專家麥卡蒂（Jessica McCarty）博士說「我從未見過液化天然氣工廠如此耀斑，從6月左右開始，我們看到了這個巨大的高峰，它不但沒有消失，它一直異常的興旺。」

一家參與尋找氣體燃燒解決方案的公司執行長戴維斯（Mark Davis）表示：燃燒不是偶然的，更可能是出於操作原因而做出的刻意決定，他告訴BBC新聞，營運商經常對實際關閉設施非常猶豫，因為他們擔心它們在技術上的困難或重新啟動的成本很高，這裡可能就是這種情況。其他人認為，在處理北溪1供應的大量天然氣方面可能會面臨技術挑戰。

俄羅斯能源公司Gazprom可能打算在新工廠使用這種天然氣來製造液化天然氣（LNG），但處理可能遇到了問題，最安全的選擇是將其釋放掉（燒掉），可能是歐洲為應對入侵烏克蘭而與俄羅斯實施制裁與貿易禁運的結果。

#Russian energy giant #Gazprom is burning #Gas near the @Portovaia compressor station intended for export to the #EuropeanUnion.The gases for several weeks have burn in extremely large volumes, huge flames are visible from #Finland. https://t.co/oaym4Q7sHP pic.twitter.com/4VHDEEsF6W — Random Thoughts (@LeftPine) August 5, 2022

芬蘭LUT大學能源工程教授瓦基萊寧（Esa Vakkilainen）說，這種長期燃燒可能意味著他們缺少一些設備。「因此，由於歐盟對俄羅斯實施的貿易禁運，他們無法製造石油和天然氣加工所需的設備。也或許有些閥門壞了，他們無法更換。」，俄羅斯Gazprom目前沒有回應有關天然氣燃燒的評論。

根據研究人員的說法，燃燒比簡單地排放甲烷要好得多，甲烷是氣體中的關鍵成分，也是一種非常強大的溫室氣體。但是，除了每天從這一耀斑中釋放約9000噸二氧化碳當量外，燃燒還造成了其他重大問題，黑碳是透過不完全燃燒天然氣等燃料產生的懸浮粒子。

加拿大卡爾頓大學的強森（Matthew Johnson）說，北極緯度的燃燒特別令人擔憂，向北方排放的黑碳，將在那裡沉積在冰雪上，並顯著加速融化。

「一些被常被引用的資料將這類燃燒歸類為北極黑碳沉積的主要來源，該地區增加任何燃燒都特別不受歡迎。」