證交所統計，台股加權26日收在15,278.44點，周跌130.34點，跌幅為0.85％，終結過去連七周上漲格局；此外，本周集中交易市場成交值再度掉到1兆元以下，僅9,437.45億元，為近16周來新低。

本周集中交易市場成交值為9,437.45億元，全體上市股票成交金額為8,881.37億元，股票成交量週轉率為1.84％；台股加權指數本周跌130.34點、跌幅0.85％，產業別指數漲幅以生技醫療類指數上漲5.36％為最大，跌幅以航運類指數下跌2.29％為最大。

本周各產業成交值前三名為：半導體類2,547.28億元，占全體上市股票交易金額28.68％；電子零組件類1,067.72億元，占比12.02％；航運類669.73億元，占比7.54％。

本周成交量周轉率前三名產業為：生技醫療類8.61％、汽車類7.52％、電器電纜類5.45％。

累計今年年初開盤迄今共158個交易日，集中市場成交值為41.49兆元，市場日均值為2,626.01億元，股票成交量周轉率為77.83％，股票日平均成交量周轉率為0.49％。