富邦悍將26日靠著戴培峰逆轉3分炮，率隊以6比3擊敗味全龍，讓龍隊本季首度在新莊吞下敗仗，不過賽後總教練丘昌榮臉上未見喜色，他認為贏球固然開心，但比賽中仍有做不好的地方需要檢討。

富邦先發投手郭俊麟首局就先掉1分，2局又挨劉基鴻2分炮，但落後的富邦展現韌性，先在3、4局各追回1分，8局下1出局後，布里悍對申皓瑋投出觸身球後被換下場。

富邦趁著換投之際展開反攻，本季攻守兩端表現亮眼的戴培峰敲出本季首轟就是支逆轉3分炮，代打的張進德再補上陽春炮穩住勝果，最後終結者曾峻岳成功守成，富邦也中斷在新莊對戰龍隊9連敗。

雖然贏球，但丘總臉上卻未見喜色，「雖然有培峰、阿德全壘打，但我們還有很多沒有做好，我個人覺得我們還可以更好一點，像是跑壘、專注度還要再加強。」7局下富邦1出局一、二壘有人時，代跑的莊韋恩跑壘失誤，導致雙殺瓦解攻勢。

富邦中止龍隊在新莊9連勝，丘總認為，選手沒有放棄是很好，「但前面輸9場還有什麼好......。」他也被問到，捕手戴培峰近日都打第5棒，攻守端壓力不小是否會想調整棒次？他說：「打棒球都會有壓力，我們每個人都有壓力，我們這一隊不用再講壓力、經驗不足，來這職場上，沒有（表現）的話就回去吧！」