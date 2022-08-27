國民黨桃園市長參選人張善政昨(26日)晚間到夜市掃街，前台北市議員羅智強和多位同黨市議員、議員參選人也都現身合體。其中，羅今(27日)上午在臉書吐露心情，他說，指派二位助手練鴻慶、何元楷到張善政競選團隊，就是希望能助院長一臂之力。

羅智強在臉書談到，完成環島第一階段後的首個行程，就是和張善政院長陪梁為超一起到中壢夜市拜票，從夜市頭到夜市尾向每個攤位問候拜票，除了感受到民眾的熱情支持，也見到好一陣子不見的好朋友，感到非常開心。他指派二位助手練鴻慶、何元楷到張善政競選團隊，就是希望能助院長一臂之力。

而昨上午嘉義縣長參選人王育敏也發布發言人團，其中也包括了羅智強的發言人鍾明，羅智強說，一個個出借身邊年輕優秀的助手參與選戰，除了希望他們有更好的歷練，也是希望年底能夠贏回善良政治。

羅智強分享，張院長特別說他是「最佳發言人製造機」和「人才製造機」，自己一再的強調，善良政治 好人要出頭，我們要堅持善良政治的理念，所以在年底大家一起努力要讓好人出頭，贏回屬於台灣的善良政治。