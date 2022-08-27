農曆七月鬼門已關，即將迎來的是一年一度的中秋節，對此，命理專家小孟老師特別在臉書粉專提醒，鬼門關後、中秋節前有4大生肖要小心破財，過去辛苦存下來的積蓄恐賠光。

▍TOP4：屬兔

屬兔的人，9月在學習進修方面會破財。由於你對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課，倘若上完課你也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是你最需要的，一年訂一個目標就好。

▍TOP3：屬牛

屬牛的人，9月開始會因為無法拒絕他人而破財。例如朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等，可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢，但積沙成塔不容小覷。建議先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

▍TOP2：屬蛇

屬蛇的人，9月會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如經常跟朋友同事聚餐、網購、按摩等；也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。建議好好面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財。

▍TOP1：屬雞

屬雞的人，9月在創業及投資上會有破財。因此想創業當老闆的人務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如租金、特色性、巿場是否飽和等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。建議與其拿血汗錢去賭，不如先培養你的第二專長。