民進黨新竹市前市長林智堅雙碩士學位遭撤銷，作家顏擇雅甚至延伸出學校應退費的「神邏輯」。台大法律系教授李茂生PO文，喊今年最後一次教《少事法》，決定當個3成，有選他課的學生們要小心了！

「有人說進了台大，如果沒保證畢業拿學位，就應該退費，否則就是學店」，顏奇怪的邏輯被網友酸爆，李茂生也PO文反諷，稱不知道台大還有沒有「二一」或「三二」的制度，如果有，那想當人的老師要小心了。

話鋒一轉，李茂生說今年最後一次教《少年事件處理法》，等待選課的人數已飆到400，他決定當3成，然後拍拍屁股退休去，換算下來，等於會被當的學生超過100人。

馬上有網友接力表示，「老師教的我都還給老師了，我當初繳的學費，什麼時候可以還給我」、「太狠了啦！當3成，嚇死人」。也有網友認為，學校應負起把關責任，要是有學生論文抄襲被抓到，那間大學的名字就要加入「野雞」兩字，以示公平。