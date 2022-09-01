民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日一早帶著8名黨籍議員參選人到選委會登記，現場支持者歡呼加油聲不斷。（王惠慧攝）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今日（1）早上9時赴選委會登記參選，現場由桃園市市長鄭文燦、民進黨立院總召柯建銘、行政院顧問鄭宏輝鄭宏輝陪同，場面浩大。畫面一出卻引發PTT網友熱議，因為現場竟獨缺身為新竹市前市長的林智堅，網友更發起「協尋新竹市前市長林智堅」活動。

網友今日在PTT論壇發表《協尋新竹市前市長林智堅》活動，內文表示，今日登記現場，沈慧虹身旁站著深耕新竹的民進黨立法院老大柯建銘，還有桃園市市長鄭文燦，以及在當地擔任多屆議員、曾爭取參選新竹市長的鄭宏輝，但卻獨獨不見「最大的亮點」林智堅。

發文網友質疑，身為前市長的林智堅跑到哪去了？該網友進一步表示，林沒出現在桃園很正常，但在自己執政7年多的新竹，且又是自己的副市長參選，卻沒出現陪同登記，這是怎麼回事？

此文引發網友熱議，紛紛留言：「他可能又去找蔡英文徹夜長談了吧」、「他形象沒了就完了」、「應該在學習那兩篇他沒寫過的論文啦，嘻嘻」、「似乎林前市長的『前助理』也在場宣傳？」「前市長不來，找桃園市長？民進黨都不尷尬嗎？這樣還不如都別找」、「人家正在奮發向學，別打擾人家」。