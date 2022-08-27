民進黨台北市長參選人陳時中拒公開疫苗單價爭議延燒。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天再轟陳時中說不清楚、顛三倒四，狠批「說一個謊要用更多的謊言來圓。」這件事情都講不清楚，市民如何信任你？

蔣萬安今天出席出席內湖後援會成立大會，媒體聯訪時問及陳時中疫苗爭議，他表示，疫苗採購合約跟相關文件封存30年，當中到底有什麼見不得人的地方？封存30年，陳時中說不清楚、顛三倒四，全部都亂講。

蔣萬安說，一開始被發現竟然要設定密件封存30年，陳時中馬上改口稱根據行政院文書處理守則只是保存不是保密，但即便是保存，一樣可以讓外界知道，接受國會監督。

蔣萬安表示，接著陳時中馬上被人家問，那為什麼是30年？陳時中又稱根據國家機密保護法，「又回到是機密」，所以變來變去，「說一個謊要用更多的謊言來圓」。

蔣萬安呼籲，這件事情如果不說清楚，民眾無法接受，呼籲未來相關資訊一定要公開透明，「就這件事情你都講不清楚，市民如何信任你？」

此外，國民黨副主席夏立言昨晚與國台辦副主任陳元豐餐敘，談柬埔寨、ECFA問題，媒體詢問國民黨在兩岸最緊張時候去被罵翻。蔣萬安強調，就是要直接當面表達台灣民眾的心聲，告訴對岸反對中共軍演的立場跟態度，以及堅守中華民國主權的決心，以及包括農產品相關檢疫、兩岸共同打擊犯罪相關議題，就是要當面告訴對岸，確保國人權益得到保障。