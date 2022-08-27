台東縣政府27日舉行千人志工大會師，全縣逾50支志工隊伍熱情參與 。（台東縣政提供／莊哲權台東傳真）

為感謝志工辛勞及宣揚志願服務精神，台東縣政府27日舉辦「台東舞志氣-千人志工大會師」活動，號召縣內超過50支志工隊一起飆舞，縣長饒慶鈴表示，目前全縣達178支志工隊，志工比例全國最高，感謝志工朋友們在各個角落無私的付出，希望鄉親一起加入志工行列，打造友善宜居城市。

社會處長陳淑蘭表示，千人志工大會師由來自全縣超過50支志工隊伍帶來精彩大會舞，活動前1個月特別請零捌玖舞蹈工作室的老師阿哲編舞，邀各隊領隊種子學員先學習，再回各志工隊教學，才有這次精采活力的畫面。

除了千人同時尬舞以外，並邀請在地表演團體，零捌玖舞蹈工作室及峰之巔樂團進行樂舞表演，另外規畫志工團隊表演時間，並設有闖關區，有在地業者青澤良品、鷗咖啡、聖母農莊芳療志工隊、爺奶咖啡等，設置志工網美專屬打卡牆，讓大家有得吃、有得玩。

饒慶鈴指出，台東是全國志工比例密度最高的縣市，全縣178支志工隊共約8000位志工，占台東縣人口約3.5％，其中高齡志工則有2563人，占志工人數34.9％，因疫情影響，去年提供服務時數達23萬5282小時，共約96萬人次接受服務。

饒慶鈴提到，縣府不僅持續鼓勵民眾加入志工行列，同時更重視志工專業知能培訓，近年來志願服務推廣中心積極推動教育訓練，針對志工隊需求設計客製化課程，今年主動出擊拜訪志工隊單位，面對面交流以協助解決問題，鼓勵志工們呼朋引伴、共學共好，做個快樂的傻瓜。