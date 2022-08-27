作家顏擇雅因不滿民進黨前新竹市長林智堅雙碩士遭撤銷，PO文要求校方將學費退還，引發軒然大波，不少台大教授表達不滿，奇美醫院胸腔科主治醫師蘇一峰也在臉書貼文大酸「畢竟是死忠的」，直說這批真的很純。

顏擇雅25日在臉書PO文，先說對林智堅雙碩士遭撤銷沒意見，但隨即話鋒一轉，批評學校有詐騙嫌疑，更表示林智堅上課與通勤開銷大，校方應開先例，將學費退還給林智堅，對教育系統相當有益。

蘇一峰也在臉書PO文：「支持者說撤回小智的碩士學歷，台大與中華大學應該要退學費，這邏輯應該是死忠的」，還不忘酸一句「純度非常高」。底下網友也附和：「這種腦包邏輯，大概是看病看不好醫院要退錢」、「接下來是不是要提告學校精神賠償」、「顏擇雅連留言都不敢開放」、「林智堅才該把市長薪水吐出來吧」、「這已經不是死忠，是中邪了」、「虧她還柏克萊大學畢業的」、「不夠死忠還真的說不出來」、「吃完飯上大號排出來，也可以去跟店家要求退錢」。

顏擇雅的退學費說引起強烈反彈，台大副教授徐丞志表示，如果這是主流意見，那他教到月底就不幹了，台大法律系教授李茂生對此也喊話要當掉3成學生。