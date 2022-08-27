民進黨前立委鄭寶清高呼「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」，桃園市長選戰目前戰局為「四腳督」，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬。民眾黨賴香伶，加上鄭寶清共4人競逐。宅神朱學恒表示，他在桃園念中央大學，鄭寶清算是學長，鄭寶清還是真的博士，鄭寶清是賭上他的身家、名譽參選桃園市長，民進黨如果夠種，就開除鄭寶清，也看看民進黨有多違逆民意。

朱學恒27日在《董事長開講粉絲見面會X三本柱合體》直播節目中表示，兩個黨，一個黨，你們過去不認識，跑行程也不知道，甚至不知道他的政見是什麼；另外一個黨，派出的候選人，從頭到尾，論文都是抄襲的，丟不丟人；民眾黨賴香伶很努力，但就是知名度不高。他不禁問，桃園人為什麼被小看？沒有讓所有的黨派出最厲害、最棒的人來桃園，各位值不值得？

朱學恒接著表示，以前民進黨是站在街頭拚死拚活、不在乎收入、不在乎金錢、不在乎權位，爭取民主；現在的民進黨，變成跟民眾對抗，爭取權力、爭取金錢。

朱學恒透露，他自己在桃園念中央大學，鄭寶清算是學長，鄭寶清還是真的博士。鄭寶清是賭上他的身家、名譽參選桃園市長，「拚著一身剮，要把皇帝拉下馬」，民進黨會對他客氣嗎？違反黨紀參選，會有什麼後果？「民進黨如果夠種，就開除鄭寶清」，看要跟多少民意作對，一旦開除他，看看民進黨有多違逆民意。