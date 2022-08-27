桃園市長選戰，民進黨前立委鄭寶清以「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」宣布加入戰局，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶三腳督局勢變成四腳督，選戰會越來越激烈。媒體人吳子嘉預測認為，鄭寶清參選，保證民進黨鄭運鵬落選；他甚至表示，鄭寶清的民調如果高達20％以上，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、鄭寶清等3人，都有機會當選。

吳子嘉27日在《董事長開講粉絲見面會X三本柱合體》網路直播節目中表示，鄭寶清參選桃園市長，保證民進黨落選。鄭寶清必須在9月底之前，把民調拉高達20％以上，桃園市選戰在9月份就會變成「三腳督」，進入10月時，就是決戰關頭。

吳子嘉分析認為，上一次桃園市長選戰，鄭文燦的投票率只有63％，這次桃園市長選戰，因為有相對剝奪感，有太多不公不義的事情發生。如果鄭寶清的年輕選票能提高15％左右，鄭寶清就有機會拿到大部分的年輕選票，如果這個策略成功，鄭寶清當選的機率，會跟前兩名領先者一樣。他甚至預測，這次得票率可能差距在5％之內決定輸贏，仍不知道誰會當選。但是國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、鄭寶清等3人，都有機會當選。