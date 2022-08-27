民進黨前立委鄭寶清曾批民進黨已經失去創黨精神，竟然走了一個抄襲的，又來了一個挺抄襲的，他今天震撼宣布參選桃園市長，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶三腳督局面被打破。前台南縣長蘇煥智表示，鄭寶清宣布參選，對鄭運鵬非常不利，並感嘆這關鍵還是總統蔡英文沒收黨內民主。

蘇煥智27日在臉書貼文表示，鄭寶清宣布參選，桃園將形成「四腳督」，對鄭運鵬非常不利。但為何造成如此的結果呢？關鍵還是總統蔡英文沒收黨內民主，桃園市長參選人林智堅退選後，如果採取民主初選產生參選人，以鄭寶清的性格，應也不敢違紀參選。但民進黨以派系協商、總統作主「指定接班人」，沒收民主程序，導致鄭寶清參選，反而具有民主正當性。

網友紛紛留言表示，「結盟起來，一起奮戰！形成選舉連線共同體，向不義政權挑戰，加油！第三勢力必須放下自我自高的心態，無私團結起來，一定可以打贏這場2022台灣維新的聖戰！」、「鄭文燦競選口號沒變，桃園市長還是姓鄭」、「民進黨不倒，台灣不會好。民進黨的清流全被趕出民進黨了，蘇縣長就是其中之一」。