中華民國跆拳道代表隊6人由劉聰達教練率隊赴愛沙尼亞首都塔林（Tallinn)，參加8月27、28日舉行的歐洲跆拳道聯盟「塔林公開賽2022」(TALLINN OPEN 2022-European Taekwondo Union) ，兼轄愛沙尼亞的駐拉脫維亞代表李憲章26日下午自拉國首都里加驅車5小時至塔林探視我代表隊，為選手加油打氣。

為給我代表隊選手最大的鼓舞與激勵，李憲章特別商請愛沙尼國家英雄、6屆奧運划船選手、兩屆奧運銀牌得主（亦曾為歐洲杯及世界杯划船賽冠軍）、國會友台小組主席楊森（Juri Jaanson）至代表隊下榻旅館會晤選手，分享運動生涯體驗及參賽心得，並預祝選手取得佳績。

楊森主席勉勵我選手以正面積極態度面對比賽與人生，強調運動員首重運動精神，藉此鍛鍊強健體魄及強化心智毅力外，並精進運動技能及致力自我提升與突破，經由與各國運動員競技的過程，學習公平競賽及追求世界和平的奧運精神。

李憲章表示，楊森主席是愛沙尼亞最受尊敬的運動員之一，也是當今全球極少數參加過6屆奧運的選手（全部僅約80餘位）。在4歲時因感染肺炎服用抗生素導致失聰，12歲始學習母語及英語；16歲接觸划船運動即立志投身此項運動，至今仍維持每週划船鍛鍊的習慣。

楊森長達近30年的選手生涯中，憑藉著努力及毅力，克服自身殘疾，為愛沙尼亞贏得無數榮耀，成為愛國家喻戶曉的運動英雄。楊森希望我國選手也能展現運動員永不放棄的精神，即使遭遇挫折也需堅持不懈，奮戰到底，成就自己，也未國家爭取榮耀。

李憲章說，近年因疫情因素鮮有國人到訪，本次代表隊來愛沙尼亞參賽，代表處表達熱烈歡迎，並盼到場觀賽為選手加油打氣，鼓勵選手平常心參賽，取得佳績，為自己圓夢，為台灣爭光。