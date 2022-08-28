蔡英文總統早上前往苗栗市五文昌廟參拜。（李京昇攝）

蔡英文總統28日早上南下苗栗縣，前往苗栗市五文昌廟贈匾給廟方，同時為黨提名縣長參選人徐定禎站台，並喊讓徐當選，中央地方才有辦法一條心，才能讓苗栗有更多建設跟發展。

蔡英文說，今天來苗栗參拜，首先要祈求保佑地方跟保佑台灣平安，她也要感謝，2020年選舉時，得到苗栗鄉親支持，才有辦法連任繼續為大家服務，這段疫情期間也謝謝大家做好防疫，台灣防疫控制穩定，社會也沒有因此紛亂，許多外國貴賓參訪都給予稱讚。

蔡英文表示，這段期間也很多國際上好朋友來參訪台灣，來自對岸的威脅始終都存在，尤其軍事演習常常侵擾，這對民主跟台灣是沒有道理，但國際上都給予台灣很多支持，也謝謝國軍弟兄姊妹守在第一線，盡忠職守，值得眾人肯定。

她說，現在整個國家力量持續增加，明年總預算更是有史以來最多，在明年增加很多建設投資，也加大老人照顧、長期照顧預算，以及國防預算增加，希望讓社會更安全，建設做得更好。

蔡英文指出，2016年在老人照顧的預算只有60億，現在投入高達600多億，照顧政策也持續增加，讓長輩得到更好照顧。對於生育照顧也有很多計畫跟預算，包括0到6歲國家一起養政策，就規畫1千多億，還有提出300億租金補助，幫助50萬戶年輕人面對高房價，可以減輕負擔。

蔡英文說，未來在苗栗建設也會更多，徐定禎也長期以來提醒中央政府苗栗需要哪裡精進，因此中央才持續在建設上面投資，不過中央要加碼，需要一個會做是好的縣長，這樣中央地方一條心，才能把老人家跟小孩照顧更好。

蔡表示，她特別推薦徐定禎當縣長，因為徐在任職頭份市長期間，從原本負債6千萬，不只嚴守財政紀錄，還開闢財源，任滿退任後盈餘3億多，更推動打造全縣第一座寵物公園，連寵物都照顧的徐定禎，一定能夠把縣長做得更好，照顧更多苗栗縣民。蔡英文結束參拜寺廟行程後，也將轉往苗栗通霄鎮幫鎮長參選人杜文卿站台。