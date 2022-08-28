鄭寶清宣布戰桃園市長 彭文正曝力挺2原因

民進黨前立委鄭寶清昨（27）日宣布參選桃園市長，為桃園市選情投下震撼彈。媒體人彭文正對此表示，自己會選擇支持鄭寶清，除符合本身「理念對了就挺」的原則外，也要讓民進黨學會黨主席蔡英文「謙卑謙卑再謙卑」的訓示。

彭文正今在臉書以「我為什麼支持鄭寶清？」為題發文，表示民進黨桃園市長參選人鄭運鵬對他而言是個老朋友，認識了20年以上，但鄭寶清對他來講「連點頭之交都稱不上」。

至於為什麼支持鄭寶清？彭文正解釋，自從他主持節目後，許多選舉場邀約紛至沓來，而自己有一個原則，認不認識不重要，理念對了就挺。彭文正表示，自己站台超過50場以上，從來沒有收過任何一毛站台費、主持費或者車馬費，只要是他認同、而且能夠幫上忙的，從來沒有拒絕過，從另外一方面來說，如果自己不認同該候選人，「轎子抬我也抬不動」。

彭文正指出，鄭寶清只上過他主持的節目兩三次，「因為他（鄭）不是那種口才便給的人」，但在自己幫鄭錄過一個客家話的宣傳車廣播後，往後鄭只要見到他，不管是私下或者公共場合，都對他一再感謝。而儘管表示支持鄭寶清，彭仍提到，鄭運鵬也是少數幾個曾經打過電話說謝謝的政治人物。

最後，彭文正也說明了自己支持鄭寶清第二個、也是最重要的原因，那就是要讓民進黨上上下下，學會黨主席蔡英文的訓示「謙卑謙卑再謙卑」。