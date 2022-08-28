民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，他今（28日）透過臉書引用黨內前輩許信良1999年的脫黨參選宣言「我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力」強調，站出來是希望孩子們以後可以大聲說話不要恐懼。卻也引來綠營支持者圍剿痛罵「背骨且自不量力」、「何時退出民進黨！」

鄭寶清說，許信良於1999年5月7日脫黨參選宣言「我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力。台灣又面臨新的歷史關鍵時刻。像久經戰場的老兵，我又聽到出發的號角聲。大夥不動，我只好千山獨行。除了強烈的歷史使命感，我還有沈重的人生急迫感。」

鄭寶清表示，報告許信良前主席，他要參選桃園市長了！終於深刻的體悟到許信良當初的捨與不捨，他現在的處境，就是他擔憂的未來，因為好像身處於自由的世界，實際上卻不能自由的呼吸，站出來是希望孩子們以後可以大聲說話不要恐懼。感謝前輩用生命寫下的價值，讓他在這謊言滿天的時候，有勇氣走出這一步。

鄭寶清的發文獲得不少支持者留言力挺「很尊敬你忠於自己的良知！」但同時也引來不少綠營支持者圍剿痛批「背骨且自不量力」、「背骨沒一個選得上」、「何時退出民進黨！」甚至直接斷定「政治生命結束了！」