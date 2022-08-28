1名職軍於任職學校教官時，發現前女友有新曖昧對象，便衝到女方家中，找女方理論，不顧女方生理期，未戴保險套強制與女方發生性行為，還辯稱自己有賀爾蒙低下症狀無法勃起，因女方有雙重人格，懷疑自己遭性侵誣告他，不過法官不採信他的說詞，依強制性交罪，處教官有期徒刑4年4月。

根據判決書指出，1名職業軍人小陳（化名）於107年1月開始擔任學校教官，期間他與1名女學生小雯（化名）交往1年多後分手，他在108年9月得知小雯和其他男子曖昧，便開車前往小雯租屋處要求復合，希望能挽回感情，小陳質疑有第三人介入，要求小雯和他打「分手炮」作為補償，不顧小雯不斷哭泣，以口頭表示「我不要」等，強制性交得逞。

小雯說，當天她生理期，小陳卻表示自己不孕，在未戴保險套射精在她的下體中，她覺得非常噁心，便立刻去洗澡，擦去小陳遺留在身體及地板上的精液。

小陳辯稱，2人發生性行為時，小雯並沒有拒絕，當時小雯報案後便說要告死他，他在情況緊急之回了小雯「留條生路」，因為當時他為教官身分，不論是否與小雯為合意性交，都是很嚴重的事情，所以當下情急之下才傳留條生路的訊息，不能倒果為因。

小陳強調，他罹患賀爾蒙低下症狀會導致勃起機能障礙，除須服用藥物外，尚須搭配情境、愛撫等足夠刺激始得勃起，他與小雯發生性行為確屬合意，否則他無法成功勃起和小雯發生性行為，他認為小雯因為小時候遭到性侵，有雙重人格所以會壞疑自己遭他性侵。

法官勘驗小陳的聊天對話，發現小陳曾表示，「我會在危險期還有有可能的時間絕不做的」，「其他時間我也會盡量避免克制自己」、「但上次真的是你還在月經期」、「而且我都在體外從自己有感覺前就都在體外了」等認定小陳並非荷爾蒙低下症，且小雯審理時多次情緒激動，覺得自己很髒等，認定小陳的確性侵小雯，依犯強制性交罪，處小陳有期徒刑4年4月，全案定讞。