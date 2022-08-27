不少「愛情旅館」都會特地準備保險套，避免民眾無法盡情床戰的窘境。日前一名女網友表示，自己和男友習慣無套性行為，但男友總會搜刮旅館提供的保險套，深怕「綠光罩頂」的原PO好奇詢問，其他網友是否也有相同的習慣，引來一票老司機解答。

原PO在「Dcard」上發文表示，每次和男友去旅館，無論有沒有發生性行為，男友總會把旅館提供的保險套收為己有，但她不解的是，平時無套床戰早就是雙方的共識，「不明白他要那麼多套子做什麼？」雖然原PO也不願意往壞的方向猜測，但仍心有疑慮，因此才尋求網友的意見。

貼文曝光後，網友紛紛留言猜測，「會不會他有蒐集各家品牌保險套的習慣」、「小時候家裡出遊，我爸也會拿耶，後來發現他只是想蒐集」、「除了跟別人用以外，不可能大愛到去支援別人吧」、「我跟女友不戴套，也會拿保險套，可以紀錄開了幾次，蠻方便的」，但也有人認為，「直接問比較快，妳在怕啥？時間久了誤會就深了」。

而留言中最多人認為，主要還是「不拿白不拿」的心態，「我也會拿，只是覺得不拿白不拿，也不佔空間啊」、「第一反應就是不拿白不拿，跟那種會把旅館備品都搜刮走的行為差不多」、「我去住旅館也都會拿走免費的備品」、「我以前也是都會帶走，基本上就是不拿白不拿的心態，通常放到過期然後丟掉而已」。