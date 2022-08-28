川業肉圓有百年歷史傳承至第四代，現在在美食季也吃得到。（主辦提供）

二和珍傳統餅店標榜從傳統走向創新的現代復古糕餅鋪。（主辦提供）

提到萬華，除了讓民眾想起文化氣息濃厚的龍山寺、剝皮寮、青草巷，也有令人食指大動的傳統小吃，28日前，萬華龍山寺周邊舉辦「大口吃萬華 • 美食祭」活動，由臺北市萬華街區發展協會主辦，集結了萬華在地小吃、甜點、百年人氣老店、觀光夜市及在地人才知道的私藏料理等美食元素，消費打卡還能拿贈品。

「大口吃萬華 • 美食祭」集結30攤在地店家，甜鹹冰熱應有盡有，當中包含百年老店「福大同茶莊」、「川業肉圓」；老店新創「協興蛋行」、「老濟安青草吧」；最佳伴手禮「太和餅舖」、「二和珍傳統餅店」、「一肥仔」。還有夜市必備美食「陳媽媽仙草冰」、上官木桶「麻辣鴨血」; 少女系最愛甜點「唯星蛋糕」、「布田花生糖」等壓箱寶一次祭出。台北市商業處高振源處長出席表示：「今年活動是第一年舉辦，未來希望透過商業處專業輔導店家再造計畫，針對萬華特殊歷史、內容的店家進行再造，下半年萬華也將會舉辦非常多大大小小的活動，歡迎大家一起關注參與。」

大啖美食之餘也要消耗熱量！緊扣住時下流行、專屬於萬華小吃店家的實境解謎遊戲，透過簡單入門的解謎過程，就可輕鬆進入萬華文史情境中。每位玩家藉由故事走訪對應的萬華店家解出其中謎底，完成任務後，可獲得活動專屬優惠的FREE PASS。此外，來自新加坡的創作歌手魏妙如，也特地為活動擔任美食大使，不僅身體力行嚐遍諸多萬華美食，也盡情漫遊萬華，拍攝Vlog影片記錄過程。

本次活動代言公仔由「見合創意」設計出四隻愛吃愛趴趴走的生物角色，加上以生活中常常出現的對話諧音分別命名為「歐嗨鴨」、「嘿鴨」、「哎鴨」、「嘛鴨」饒富趣味。同步發行四種造型NFT，只要購買NFT，便可在精選十間店消費滿額獲得優惠好禮或折扣，到明年2月19日止。此外28日前在市集任一攤消費並合照打卡上傳、分享至FB，即可獲驚喜贈品。