基隆市、新北市汐止區從9月3日起水情由綠燈調整為黃燈，將實施減壓供水。市長林右昌28日表示，只要高地社區出現水壓低或缺水情形，將會出動水車供水，目前有30部水車待命，呼籲民眾節約用水。

基隆新山水庫蓄水率跌破4成，經濟部27日舉行水情檢討會議，9月3日起基隆（含汐止）地區水情由綠燈調整為黃燈，進入第一階段限水，夜間減壓供水。水情持續吃緊，同日晚間，林右昌在慶安宮參加鷄籠中元祭交接手爐祭典時，向媽祖祈福盡快降雨。

今日下午林右昌出席潮境海灣節受訪時表示，本市高地地區先前有停水問題，經市府和台灣自來水公司努力下，這一周都維持正常供水，也有30多輛水車持續待命，只要水壓比較低或缺水的社區，就會立即出動水車供水，但還是希望下雨，才能徹底解決缺水問題。

話鋒一轉，林右昌提到，氣象報導下週東北季風鋒面會到來，希望能降下較大雨勢，更重要的是要下在集水區，把水庫補滿，才不會有缺水之苦，缺水問題就能得到舒緩，也呼籲市民節約用水。