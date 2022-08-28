延續第一好政績！民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今(28日)與總統蔡英文同框，到五文昌廟、慈和宮參香，表達對苗栗客家鄉親的支持，蔡英文更肯定徐定禎「踏實、認真、會管理」，徐定禎在頭份市長任內爭取到省錢、開源、友善三個第一名政績，把負債6000萬元的頭份市庫轉虧為盈、結餘近3億元，喊出：「給苗栗一個機會，改變成真！」

徐定禎今(28日)在臉書發文分享參拜活動表示：「蔡英文總統來到五文昌廟、慈和宮參香，表達對苗栗客家鄉親的支持，定禎和苗栗隊夥伴們合體，共同祈求國泰民安、風調雨順。」

他說：「總統特別肯定定禎是『踏實、認真、會管理』，在我擔任頭份市長任內，爭取了三個第一：省錢第一、開源第一及友善第一，把負債6000萬的頭份市庫轉虧為盈、結餘近3億，我建立全苗栗縣第一座寵物公園也獲得總統支持，踏實施政政績相信全市民都看得見。」

徐定禎指出，明年中央政府總預算創新高，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌編列了一系列的國防、國家建設及社會福利政策的預算，要繼續為台灣來打拚。中央地方要形成更穩固的連線，苗栗的問題將更容易被看見，爭取預算及資源也會更快速，合作共同努力，一起把政策落實下去。

他強調：「苗栗不能再因財政問題發展持續停滯，我最有經驗，也最有執行力，感謝蔡總統的支持與肯定。只要團結就能改寫歷史，我有信心帶領苗栗隊一同翻轉苗栗，更要懇請苗栗人勇敢站出來，給會做事的徐定禎一個機會，給苗栗一個機會，團結支持徐定禎，讓苗栗改變成真！」