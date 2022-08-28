瑞士民間活動人士發起「拒買F-35公投」，已完成10萬份的連署書，正式成為全國公投題目，可能在明年舉行全瑞士的公民投票。他們認為F-35太過昂貴，不符瑞士所需，而且引進F-35也會使瑞士的安全與美國過度綁定，有違瑞士中立國的原則。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，上周二，瑞士政府宣布，反F-35的公投連署書已達到10萬份，將會依據瑞士的憲法制度，政府將要辦理這場公投，並遵守投票結果。

去年 6 月，瑞士國會通過了購買F-35的議案，成為第15個簽署購買F-35的國家。然而爭議並未結束，反對者認為這個軍購案有違瑞士的中立原則。

活動人士希望全國公投能在明年3月舉行，不過瑞士國防部認為這有點困難，時間表實在是太趕了。

反對者主張，36架F-35的購買成本達到60億美元，實在是太過昂貴，瑞士從未買過那麼高價的戰機；而且F-35的數據資料鏈與美國相連，會使瑞士的國家安全過度美國綁定聯繫，這違反了瑞士長期以來的中立立場。「瑞士空軍的主要任務巡弋領空，而不是參與國外的衝突。」

瑞士政府則堅稱，使用F-35並不違反中立原則，包括加拿大、芬蘭和德國也選擇了 F-35，並沒有因此而與周邊國家出現矛盾。