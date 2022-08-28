台電基隆協和發電廠因應轉型規劃填海造陸，而填海造地引起的環境爭議也促成基隆首個地方公投「基隆護海公投」。「基隆護海公投」領銜人、基隆市議員王醒之今(28)日再強調指出，基隆市政府以法律依據及是否屬地方自治疑慮為由要求公投發起團隊補件再審，明顯設法拖延並阻饒成案，假設中央和地方聯手沒收公投，不排除將重啟新的公投案並升級到全國性公投

基隆護海公民學堂今日召開講座，王醒之表示，該公投的提案門檻人數於6月7日達標，6月12日連署人數更達2475人，為門檻人數的2倍，在6月17日送件基隆市政府後，卻在7月15日遭基隆市政府回函要求補正，而公投推動團隊便在在短短5天補正送件。

王醒之不解表示，在8月19日應完成審查的前一天，也就是8月18日卻再收到市政府公文，認為該公投在法律依據上涉及中央專屬權限，因此要報請行政院認定。但依法該公投是地方自治事項，代表基隆市一直設法拖延，但市政府卻可以在1個月內就能判斷並原則同意台電填基隆的海，這樣的落差對地方性公民投票極為不友善，「對台電開綠燈，卻對人民開紅燈」。

王醒之表示，公投是反對填海造地，但不反對協和電廠轉型，假如中央和地方聯手沒收地方公投案的話，不排除將重啟新的公投案並升級到全國性公投，以示阻止基隆市政府賣海的決心。

公投過來人、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政受訪表示，自己走過護藻礁的公投過程，這個「基隆護海公投」無論是在地意識、拓展方法上都讓人非常佩服，因為該公投把地方文化、社區營造等種種問題都體現出來，顯見地方認同正在在擴散當中。

潘忠政指出，國家能源政策出了很大的問題，例如明知不可為仍一意孤行的「惡搞」，以及缺乏能源專業引導的「不懂」，地方民意本來就有權利拒絕中央欠缺思辨的政策，認為該公投贏的機率很大，最擔心的還是公投過程被中央和地方基於各種理由拖延甚至「做掉」。