台北市前副市長黃珊珊今天正式宣布參選北市長，喊出擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選」。國民黨北市議員游淑慧今天在臉書打臉，稱黃珊珊1998年是新黨身分出道，是「反綠先鋒」，2016年卻接受蔡英文總統推薦選立委，2022年黃珊珊又成為台北市長柯文哲接棒人，狠批黃珊珊「最會操作顏色政治、從中獲利」。

游淑慧說，今天看到黃珊珊宣布參選喊出，選她能擺脫藍綠惡鬥，「我內心忍不住ㄘㄟ了一下。」

游淑慧表示，1998年黃珊珊以最深藍的新黨身分出道，參選港湖區議員，「當時她的路線不就是反綠先鋒」；2016年黃珊珊卻大逆轉接受蔡總統推薦，參選港湖區立委，她的角色直接變成民進黨打藍代理人，2022年黃珊珊又成為柯文哲接棒人，參選台北市長，這次又搖身一變成藍綠終結者。

游淑慧批評，她常常覺得人各有志，要政治人物誠實無欺實在太難，「但最會操作顏色政治、從中獲利，就是像這樣，每天都像全新的自己，講著全新的話。」