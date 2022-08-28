新光三越日系伴手禮店「Taste Japan」快閃登場。（新光三越提供）

新光三越小倉山莊嵯峨乃焼27入，推薦價1150元。（新光三越提供）

新光三越持續開發導入百貨獨家日本人氣夯品，為了滿足消費者以往只能於日本商品展、三大節日，才能品嘗到日本流行伴手禮，今年新光三越創新突破，特別打造「Taste Japan日系伴手禮選物店」，一次網羅日本百年名店、時下最流行的日系伴手禮，於全台各店巡迴快閃登場。

「Taste Japan日系伴手禮選物店」首店即起至9月12日，於台北信義新天地A8 B2快閃登場，嚴選眾多超人氣日本知名伴手禮，包括今年中秋預購全數完售的「烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕」、「小倉山莊嵯峨乃燒27入」、「THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕」、「Chocolaphil特濃巧克拉菲」，另還有日本皇室御用甜品「虎屋羊羹」、東京必買「Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派」、「東京香蕉蛋糕」等。

除了信義新天地A8首站外，新光三越「Taste Japan日系伴手禮選物店」也將不定期於北中南巡迴快閃。