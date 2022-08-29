國民黨高雄市長參選人柯志恩今（29）日接受廣播節目主持人王淺秋訪談時提到，歷經林智堅論文門、蔡政府強推中介法，討厭民進黨氛圍慢慢成形，年輕人對這兩事有相對剝奪感，很多以前投民進黨的學生這次投不下去，但若2022讓民進黨選得好，以後恐怕連演都不會演，仍會強推中介法。
王淺秋提到，外界說林智堅論文門案恐引發外溢「堅」效應，可以溢到哪裡？柯志恩觀察，討厭民進黨氛圍慢慢成形，但跟4年前張天欽案、卡管案比較而言，目前只是開始，但討厭民進黨聲音慢慢出來，特別是針對論文門跟中介法兩件事。
柯志恩認為，林智堅論文抄襲案，蔡英文定調維護清白「全黨挺1人」，但大家覺得沒道理，至於中介法是言論自由問題，民進黨現在選前是一套，要不是這次那麼多年輕人反對，他們怎麼會暫停，若2022打得好，以後可能連演都不會演了，當然會強推中介法。
柯志恩說，論文門效應是對年輕人而言有相對剝奪，她的學生之前都投民進黨，雖然目前要投國民黨是有點困難，但對於民進黨一定投不下去，但此效應是否會外溢到高雄等其他地方，仍有待觀察。
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