疫情趨緩，外出聚餐消費者增加，看準中秋節親友團圓商機，寒舍艾麗酒店於9月9日至9月11日中秋連假期間於「LA FARFALLA」義式餐廳推出「柚見中秋」限定燒烤饗宴，半自助式雙人套餐每套3,999元+10％，可享輕活義饗沙拉吧及超豐盛海陸燒烤套餐，包含頂級美國牛肋骨排26盎司、直烤海蝦等新鮮食材，由主廚親自料理炭烤滋味。活動期間凡享用限定海陸燒烤套餐，並於社群媒體拍照打卡，加碼贈送中秋限定文旦調酒。

寒舍艾麗「LA FARFALLA」義式餐廳中秋燒烤饗宴主攻的「26盎司美國精選牛肋骨排」，以爐烤手法封鎖肉汁，刷上特製醬汁反覆烘烤，外酥內軟，保有牛肉細緻肉質與豐厚油脂，香氣十足。海鮮選用直烤海蝦及彈牙鮮嫩的炙烤透抽，鹹香海味裹上炭火香氣，增添鮮美滋味，再加上派對必吃吮指辣味雞翅，搭配爐烤彩椒、玉米及鮮甜多汁的杏鮑菇，多層次風味與經典燒烤美食，呈現特色中秋烤肉宴。除了中秋限定燒烤主菜外，套餐可另享輕活義饗沙拉吧，包含主廚湯品、義式冷肉火腿、起司拼盤、現拌蔬食沙拉、各式義式開胃小點、時令鮮果及繽紛甜點檯等。享用「柚見中秋」限定燒烤饗宴，拍下用餐畫面上傳至社群媒體，即可免費獲得中秋限定文旦調酒。

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