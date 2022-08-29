國內BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布20160例本土病例，與上周一同期相比增加3491例，成長約2成，國內也首見本土BA.5的死亡病例，為一名30多歲的非本國籍女性，曾接種3劑新冠疫苗，死因為新冠肺炎、缺氧性腦病變與癲癇重積。

指揮中心表示，國內今天一共新增20160例本土、288例境外以及22例死亡個案，中重症增加50例，其中31例中症、19例重症；各縣市增加以新北市4123例最多，其他依序為桃園市2471例、台北市2470例、台中市2249例、高雄市1504例、台南市1220例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今新增的死亡個案均為50多歲以上，無兒童與青少年重症，不過上周三公布的一名死亡個案，經基因定序確認為BA.5病例，為國內首起經確認過的BA.5死亡個案。

羅一鈞指出，該名BA.5死亡個案，為30多歲非本國籍女性，曾接種3劑疫苗，無慢性病史，8月13日快篩陽性，8月15日高燒41度，全身抽搐、昏迷送醫，有休克現象，緊急插管呼吸器，經電腦斷層顯示腦水腫，急救無效於8月16日過世，死因為新冠肺炎、缺氧性腦病變與癲癇重積。

此外，上周國內新增94例本土BA.5個案，均為散發個案，羅一鈞提醒，上周新增的BA.5個案數比起前一周翻倍，顯示BA.5有成為國內主流的趨勢，其中有68例位於北部、11例在中部、13例在南部、2例於東部，首次於東部監測到BA.5，目前全國感染病例數中，BA.5已佔整體40.2％。