中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增20,448例COVID-19確定病例，分別為20,160例本土個案及288例境外移入；另確診個案中新增22例死亡，累計今年1月1日至8月28日累計染疫死亡人數達9012人，突破9千大關。

指揮中心表示，國內今天一共新增20160例本土、288例境外以及22例死亡個案，中重症增加50例，其中31例中症、19例重症；各縣市增加以新北市4123例最多，其他依序為桃園市2471例、台北市2470例、台中市2249例、高雄市1504例、台南市1220例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今新增的死亡個案均為50多歲以上，無兒童與青少年重症，不過上周三公布的一名死亡個案，經基因定序確認為BA.5病例，為國內首起經確認過的BA.5死亡個案。

此外，上周國內新增94例本土BA.5個案，均為散發個案，羅一鈞提醒，上周新增的BA.5個案數比起前一周翻倍，顯示BA.5有成為國內主流的趨勢，其中有68例位於北部、11例在中部、13例在南部、2例於東部，首次於東部監測到BA.5，目前全國感染病例數中，BA.5已佔整體40.2％。

指揮中心說明，今日新增288例境外移入個案中，為137例男性、151例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(10例)，美國(6例)，加拿大、泰國及馬來西亞(各3例)，菲律賓、法國及新加坡(各2例)，印尼、韓國、英國、中國及日本(各1例)，另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月28日。