據路透看到的一份文件顯示，挪威國家石油(Equinor)正在考慮出售橫跨挪威與英國之間大陸棚的Statfjord油氣田的28%股權，以及數個周邊油田的少數股權。

據知情人士透露，挪威國家石油已經聘請美國投資銀行Houlihan Lokey擔任此次出售的顧問，交易金額可能高達5億美元。

挪威國家石油也計畫出售周邊油田的少數股權，包括北部挪威峽灣(Statfjord North)、東部挪威峽灣(Statfjord East)和西尼亞(Sygna)。

Statfjord油氣田生產石油和天然氣已經有40年歷史，到2021年底，該油田仍留有1.07億桶石油當量的的儲量，其中一半是天然氣儲量。

挪威國家石油在2020年做出決定，將Statfjord油田的使用期限延長到2040年，Statfjord A平台的壽命延至2027年，Statfjord B和C平台則將營運到2035年之後。

據挪威官方資料，Statfjord油田在2021年的日產量為3.8萬桶石油當量，其中天然氣占3分之2。