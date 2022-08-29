饒舌歌手阿納斯巴布許在片中演出饒舌老師。（海鵬提供）

感人肺腑的電影《聽見心嘻望》勇奪最佳音樂大獎。（海鵬提供）

獲選坎城影展金棕櫚獎競賽片的電影《聽見心嘻望》，是曾以《完美舞孃》風靡全球的法國導演納比爾艾尤許的最新作品。該片改編真人實事，描述1名年輕饒舌歌手（阿納斯巴布許飾）受聘前往卡薩布蘭加某工薪社區授課，他除以嘻哈音樂促成學生夢想，更鼓勵他們勇於表達自我，全片充滿青春勵志與感動。

值得一提的是，由於艾尤許的母親就是老師，「我非常尊敬那些奉獻自己來傳授知識的人。」讓他決定在片中具體展現教育的過程，並進而呈現師生間的感人情誼。片中提及「嘻哈文化讓弱勢非裔躍為主流」的事實，流風所及在「歐巴馬當選美國總統」、「北非掀起茉莉花革命」都不曾缺席，電影充滿哲思辯證，更像是1堂社會哲學課。

片中饒舌新曲支支動聽、裊繞耳際，不僅獲國際媒體盛讚「一股電流引爆」，獲得美國爛番茄影評網站87分高評，並勇奪迦太基電影節最佳音樂大獎。艾尤許採用大量非專業卻生猛迷人、活力充沛年輕演員，以遊走於紀錄與劇情片方式，拍出「嘻哈超正學院」裡，這群聰明有才華的青少年，在穆斯林社會中學習西式嘻哈的挑戰、限制與困境，被譽為「成功突破宗教社會界限的電影」。《聽見心嘻望》9月23日在台上映。