P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天（29日）宣布，與SBL彰化柏力力與球員鄭子洋三方達成共識，新球季球員鄭子洋將以租借方式效力彰化柏力力備戰SBL賽事，期待以此合作模式，提供球員更寬廣的發揮舞台，鄭子洋預計於9月1日正式加入彰化柏力力籃球隊訓練，9月份也會隨柏力力出戰中華籃協辦理的跨聯盟交流賽。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，雖然鄭子洋非科班出身，在夢想家的上場機會並不多，不過訓練態度非常正向積極，「今年夢想家於自由市場中補進即戰力的禁區球員，考量到球員的發揮空間，我們決定以此租借球員的方式與彰化柏力力籃球隊合作，我們衷心祝福也期待子洋到柏力力籃球隊之後能夠不斷磨練自我，並能獲得更多的實戰經驗，除了增進籃球技巧外，更能提升對於籃球場上的理解與閱讀能力，持續激發自己的潛能！」

鄭子洋2021-22球季從SBL轉戰PLG加盟台新夢想家，儘管大學階段才接受球隊正規籃球訓練，不過他始終維持努力不懈的正向態度，除了團隊訓練之外，也運用休息時間自主訓練，積極加強個人技巧。PLG新人年出賽5場賽事，留下平均1.2分、1籃板紀錄。