高雄鋼鐵人今日與上個賽季效力於T1台中葳格太陽隊的邱柏璋正式簽約，為球隊本土補強第三彈。畢業於「綠色神盾」松山高中，擁有「台藝一哥」封號的邱柏璋，2018年投入選秀加入SBL裕隆納智捷，隔年改披璞園戰袍，獲得不少上場機會，並在去年加盟T1台中葳格太陽隊。

邱柏璋擁有優異的身體條件，主打小前鋒位置，於大學時期就展現其切入破壞性及得分能力，並能做急停跳投等其他動作的變化。T1冠軍賽與全家海神交手，雖從替補出發，但扮演奇兵角色，連得6分也證明其得分爆發力。

總教練格魯諾維奇表示：「他是一位很優秀的防守球員，在場上很有侵略性，又有左手優勢。他在場上的跑位觀念很好，也有不錯得分能力，在2，3號位置上的板凳深度會很有幫助。雖然他已擁有一定的經驗，但他還是很想要讓自己更加進步，希望賽季開始時，他能夠進化更完全，對球隊帶來更多的幫助，與團隊們一起努力，向季後賽邁進。」