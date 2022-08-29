國立高雄師範大學於29日上午，分別在兩校區同步舉辦為期3天的新生定向共識營始業式，以創新的精神跳脫以往僵化的活動框架，將枯燥傳統的新生訓練，營造成活潑的迎新活動，校長吳連賞也發表致詞，盼學生能夠成為懂專業、具國際觀、富含文化修養、可運用現代科技，同時又愛運動的「五全的人」。

高師大今年新生計有22個學系（含三個原民學士專班）近1000位學生，本次新生共識營總召陳維珍指出，今年活動主題取材以「靈魂急轉彎」與「移動迷宮」2風格融入營期，以挑戰自我、跳脫舒適圈為發想。課程內容包含志工訓練、防災演練、政策定向通關、政策行動劇、社團博覽會外，特別邀請本校教育系傑出校友劉昱良學長擔任名人講座。希望透過精彩的活動設計，幫助22個系所的新鮮人快速認識高師大、融入高師大。

校長吳連賞表示，期許大家能成長淬鍊成為「五全的人」，「五全的人」是指懂專業、具國際觀、富含文化修養、可運用現代科技，同時又愛運動的「專業人、國際人、文化人、科技人及健康人」。同時也期許新生把高師大的6大學分修好，6大學分即是，中英文語文根基再強化；各系專業必、選修都修完，行有餘力，也可修習輔系、雙主修或跨領域學分學程，拓展第2專長；不放棄參與社團和擔任家教的機會；閱讀100本以上的好書；有機會也可把握愛情的滋味，結交更多異性朋友；養成一到兩種運動專長與運動嗜好，鍛鍊健康體魄，建立終身安身立命的穩健基礎。