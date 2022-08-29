在美股上市的大陸平價電商拼多多29日晚間公布最新財報。受惠於大陸消費復甦，拼多多2022年第二季實現營收人民幣（下同）314.4億元遠超市場預期，更一舉扭虧為盈。拼多多29日美股盤前受財報激勵，股價一度漲逾8％。

華爾街見聞報導，拼多多財報顯示，第二季營收不僅遠超市場預期的236.45億元，亦較去年同期的230.46億元大增36.4％。此外，第二季調整後每ADS收益7.54元，超過市場此前預期的2.75元，上年同期虧損0.06元；美國通用會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為89億元。

費用方面，在美國通用會計準則下，第二季的行銷費用為113.4億元，占收入的比例降至36％。同時，公司進一步加碼研發，第二季的研發費用年增12％。此外，受到一些專案被動延期以及差旅商務活動大幅減少等偶發因素影響，拼多多第二季運營費用為147.8億元，占收入的比例從去年同期的57％下降至今年的47％。