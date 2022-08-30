摩根士丹利前亞洲區董事長羅奇（Stephen Roach）周一表示，美國今年上半年的負成長可能是經濟還會跌得更深的前兆，而這樣的衰退可能持續到2024年，他並警告美國要避免經濟衰退，可能需要「奇蹟」。

羅奇接受CNBC訪問時表示，美國這次大舉收緊貨幣政策的影響才剛開始發揮作用，「我們肯定會陷入衰退。這些滯後的影響現在根本還沒有起到作用」。

曾擔任聯準會經濟學家的羅奇表示，聯準會主席鮑爾別無選擇，只能採取沃克（Paul Volcker）的手段收緊政策。

在1980年代初期，時任聯準會主席的沃克大幅提高利率，以抑制失控的通膨。

羅奇表示，回想一下當初沃克為了抑制通膨而不得不讓美國經濟承受的那種痛苦，他不得不放手讓失業率升破10%。我們不會走到那一步的唯一方法，是鮑爾領導下的聯準會信守他做出的承諾、持續保持紀律，並將實質聯邦基金利率降至限制性水準。然而這個具有限制性的利率區域，距離現在的水準仍然遙遠。

儘管聯準會已大幅升息，但美國的失業率仍為3.5%，追平1969年以來的最低記錄。在本周美國勞工統計局發布8月非農就業報告時，失業率可能出現變化。羅奇預期美國失業率勢必開始攀升。

他表示，失業率沒有攀升，而聯準會迄今已經大舉收緊貨幣政策，這告訴你，他們還有多少工作要做。失業率可能超過5%，希望不會超過太多，但有可能達到6%。

最終的引爆點可能是消費者。羅奇表示，當通膨持久不衰，消費者很快就會投降，此時消費者支出回落的影響將擴散到整體經濟，並給勞動力市場帶來痛苦，「我們的國內生產毛額（GDP）恐將下滑約1.5%～2%，而失業率至少上升1～2個百分點，那就是一場『非常普通的經濟衰退』（Garden-Variety Recession）」。

羅奇表示國外的情況不會好太多，全球經濟也將陷入衰退。考量中國嚴格的清零防疫政策、嚴重的供應鏈瓶頸，以及與西方國家的緊張關係，他懷疑中國的經濟活動能否緩解全球陷入衰退的衝擊。