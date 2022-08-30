施志昌30日邀集台中市養護工程處海線工程隊等，至現場會勘損壞狀況與施工進度。(市議員施志昌服務處提供)

施志昌30日邀集台中市養護工程處海線工程隊等，至現場會勘損壞狀況與施工進度。(市議員施志昌服務處提供)

大甲中山路一段人行道損壞不平，恐影響造成行人的不便與安全，台中市議員施志昌爭取修復，30日特邀集台中市養護工程處海線工程隊、大甲區公所與義和里長洪黃素貞等，至現場會勘損壞狀況與施工進度；海線工程隊強調，人行道修復工程已動工，經費195萬，預計九月底可以完工。

施志昌指出，人行道是偏鄉少有的基礎建設，尤其在海線許多人行道長期以來年久失修，去年時義和里長洪黃素貞與當地居民就有與他反映，位於義和二路與義和三路中間之中山路一段的人行道損壞，路面相當不平整，不僅路人通行有可能遭絆倒疑慮外，輪椅與嬰兒推車的通行也受到阻礙。

施志昌表示，去年就有請海線工程隊將此路段之人行道列入修復評估，現在已經開始動工，讓一般用路人、身障者與父母推嬰兒車能更順暢與安全。未來若人行道有足夠寬度，也會爭取設置公車候車亭等，還給海線鄉親應有的權益及福利，總不能再一市兩制。

海線工程隊強調，中山路一段目前人行道長度為378公尺，面積為850.5平方公尺，此次人行道修復將使用濕式紙模增進人行道的服務水準，現在已經開始動工，修費工程經費195萬，預計九月底完工。