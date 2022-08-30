國光客運、台北客運、淡水客運、首都客運、大都會客運、指南客運及桃園客運等7家客運公司獲得新北市公車服務品質評鑑結果優等。（新北市交通局提供）

新北市府今舉行道安大會，新北市長侯友宜視訊主持，交通局指出，今年1至6月交通事故死亡人數154人，較去年同期增加32人，其中高齡者、機車事故死亡數量都較去年增加，因此市府將配合交通部四季專案及交通安全月等系列活動，積極各族群加強工程、執法及宣導等防制作為，降低車禍傷亡人數。

侯友宜說，新北市近年積極推動交通事故防制工作，但仍有很大的進步空間，新北市車禍死亡率今年3月後較去年同期增加，4月中旬也因為疫情升溫，道安工作執行頻率相對減少，但市府6月起加強道安工作執行績效，並配合交通部四季道安工作，車禍死亡人數較5月減少許多。

交通局交通安全科科長林碧芬指出，今年1至6月交通事故死亡人數較去年同期增加32人，高齡者今年1至6月死亡人數60人、機車事故死亡人數96人，分別較去年同期增加23、20人。

交通警察大隊大隊長林泰裕說，針對安全駕駛加強取締危險駕車及無照駕駛，市府截至7月已取締2713件，配合新北市機車安全月，對闖紅燈、超速及轉彎未依規定等8項重點違規項目加強取締，截至7月已取締4萬4766件。

林泰裕表示，酒駕事故防制是道安勤務重點，市府會依據各分局取締件數、事故數滾動調整勤務，今年1至7月取締2815件、溯源飲酒場所1815件，將約制業者宣導民眾酒後找代價。

另外，新北市公車服務品質評鑑結果也在今日出爐，國光客運、台北客運、淡水客運、首都客運、大都會客運、指南客運及桃園客運等7家客運公司獲得優等，其中台北客運、首都客運已連續13年獲優等，新北市副市長陳純敬也頒獎表揚，感謝業者堅守防疫崗位，持續防疫。