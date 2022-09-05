董氏基金會菸害防制中心主任林清麗（前左起）、全國家長會長聯盟理事長黃正銘、中華民國中小學校長協會理事長張信務、台灣醫界菸害防制聯盟理事賴志冠醫師等多個教育和菸害防制團體5日舉行聯合記者會，表示有鑑於電子煙等新型菸品在國內違法販賣現象日益嚴重，尤其對年輕族群危害更是嚴重，呼籲盡速通過延宕多年的菸害防制法修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。（趙雙傑攝）

「保護青少年，立即修法，全面禁止電子煙及加熱菸等新型菸品。」有鑑於電子煙等新型菸品在國內違法販賣現象嚴重，五大團體今天召開記者會，呼籲延宕多年的《菸害防制法》應該在本會期完成修法，以避免更多青少年受到新型菸品的危害。

全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣醫界菸害防制聯盟及董事基金會等五大團體今天共同召開記者會表示，《菸害防制法》於2007年6月公布實施，但菸商從2011年開始行銷電子煙、2015年再加入加熱菸，法令已趕不上新型菸品出現的速度，應該趕快修法。

董事基金會菸害防制中心主任林清麗表示，現在雖然有14個縣市訂定自治條例規範電子煙，但大多數縣市並未從源頭禁止，只規範未成年與禁菸場所禁止使用！目前僅有新北市、台北市及台南市等3個縣市自治條例，明確雙禁電子煙、加熱菸。

林清麗進一步指出，仔細研究新北市、台北市及台南市等3個縣市執法前後比較，業者只要避開「電子煙」3個字，或給面子把出貨標示避開這3個縣市即可，因此，這一年來網路上違規銷售行銷電子煙、加熱菸的狀況依舊熱絡。

中華民國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，國民健康署發布我國青少年電子煙使用率由2018年的2.7％上升至2021年的6.6％；美國因為電子煙住院的案例中，8成是35歲以下年輕人，最年輕案例是13歲，死亡案例最小為15歲。電子煙危害青少年健康，應全面禁止。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，對新型菸品進行防制已有14個縣市通過地方自治條例，但規範不一，尚未有規範的8縣市家長擔心自己孩子暴露在同儕間的引誘吸食新型菸品的危害之中，因此他們認為，法案不該一國兩制，應該全台適用。為了維護下一代青少年健康，立法院本會期務必通過《菸害防制法》修法，及早禁止有害的新型菸品。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然醫師表示，電子煙對青少年大腦傷害最大，容易導致注意力不集中、衝動控制問題及情緒障礙

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