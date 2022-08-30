俄羅斯國防部本日發布了關於烏克蘭特別軍事行動的例行報告，據該部稱，自2月24日以來至8月29日，總共摧毀了276架烏克蘭飛機和148架直升機，1832輛無人駕駛飛行器，370架防空導彈系統，4408輛坦克和各式戰甲車，822套多管火箭系統，3354門野戰炮和迫擊炮以及5126輛特種軍用車輛。

自2月24日以來至8月29日，該部聲稱造成烏方損失的軍備數據。（俄羅斯國防部）

據俄羅斯國防部29日報導，由於俄羅斯航空太空軍（VKS）使用了精準武器打擊（飛彈）對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）附近的沃斯托克（Vostok）空軍指揮所，以及位於刻松（Kherson）州轄的新沃龍佐夫卡(Novovorontsivka)附近的烏克蘭第60步兵旅的飛彈、火炮武器和彈藥庫，造成70名烏克蘭軍人和14輛特種車輛損失。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州馬哈鎮（Marganets）附近的陸基精準武器已經擊中了第108 烏克蘭領土防衛旅的臨時部署點和彈藥庫，以及「艾達營」(Aidar Battalion)和「亞速營」（Azov Battalion)的野戰營地。造成100多名作戰人員、20件軍事裝備和3000多枚用於多管火箭系統的火箭彈被摧毀。

俄軍集火中打擊了頓涅茨克人民共和國阿特米斯克鎮（Artemivsk）附近的第53機械化旅和「海妖營」（Kraken Battalion）的戰鬥陣地集中打擊，造成30多名烏軍傷亡、50多人受傷。

俄羅斯航空太空軍在扎波羅熱地區切爾沃尼亞爾（Chervonyi Yar）和頓涅茨克人民共和國庫爾久米夫卡（Kurdyumovka）附近擊落了烏克蘭空軍2架Su-25對地攻擊機。

俄陸軍航空兵、飛彈部隊和炮兵繼續對烏克蘭的軍事設施進行打擊：頓涅茨克人民共和國的康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）、阿特米斯克鎮（Artemivsk）、雷戈羅多克（Raigorodok）、斯拉維揚斯克（Slavyansk）和尼科爾斯科耶（Nikolskoye）附近的9個烏克蘭軍指揮所，扎波羅熱地區的Kamyshevakha和Veseyanka、尼古拉耶夫州的游擊村（Partizanskoye）和尼古拉耶夫市，以及52個烏克蘭炮兵部隊和142個人力和軍事裝備密集區被擊中。

合計6個飛彈和火炮武器及彈藥庫已被摧毀，分別於頓涅茨克人民共和國的沃季揚斯科耶（Vodyanskoye）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）、多布羅沃耶（Dobrovol'ye）和茲瓦諾夫卡（Zvanovka）共4處，以及哈爾科夫州的亞歷山德羅夫卡（Aleksandrovka）和刻松州的Bilousovo 共2處被摧毀。

俄軍在刻松州Novaya Kakhovka附近攔截了3枚烏克蘭「原點」（Tochka-U）彈道飛彈以及21枚美國製造的Olha（烏克蘭版BM-30龍捲風）和海馬斯（HIMARS）多管火箭系統的火箭彈。

俄方稱基輔當局仍繼續挑釁，試圖製造扎波羅熱核電廠的人為核災：8月28日，烏克蘭軍隊使用無人飛行器襲擊了核電廠，烏克蘭攻擊無人機在接近核電廠1號特別大樓時被小型武器射擊擊落，該大樓用於儲存美國製造的的核燃料和用過核子燃料乾式貯存設施。

烏軍對核電廠附近的安赫德市（Energodar）市的炮擊有增無減，在過去的24小時內，烏克蘭炮兵向該市的住民區發射了8枚大口徑炮彈，造成一些平民受傷。2枚炮彈在靠近核電廠周邊的地方爆炸。

炮擊是從位於卡霍夫卡水庫對岸的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnepropetrovsk）的瑪律加涅茨（Marganets）、尼科波爾(Nikopol )附近的烏軍陣地所發射。在反砲擊戰的過程中，這些陣地的敵方火力成功被俄方壓制。扎波羅熱核電廠專職技術人員持續監控其技術狀況，不間斷運行。目前輻射情況仍然正常。