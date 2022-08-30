氣象局宣布今年第十一號颱風「軒嵐諾」增強為強烈颱風，而在其附近還有一熱帶性低氣壓，氣象局表示，兩系統有機會合併，而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則認為，軒嵐諾結構紮實，附近的熱帶性低氣壓可能發展成十二號颱風「梅花」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風軒嵐諾周五至下周日（9/2-9/4）與台灣距離最近，是軒嵐諾最巔峰的狀態，更將其稱為紮實的「小鋼炮」，加上南邊熱帶性低氣壓逐漸增強，近期有機率發展成「梅花」颱風，且因藤原效應影響，會加強軒嵐諾往南墜的幅度。

中央氣象局預報員劉宇其表示，目前軒嵐諾南南西方有另一熱帶系統發展，兩者距離800公里，有機會互相牽制，導致軒嵐諾南移，而此熱帶系統因發展時間短，也有機會被軒嵐諾合併。

「軒嵐諾」轉為強颱，周三（8/31）開始影響台灣天氣。（圖／氣象局）

受颱風外圍環流影響，明起北部、東北部、東部風雨逐漸增大，周五、周六（9/2、9/3）颱風接近，雨區擴大至各地都容易有短暫陣雨，北部、基隆北海岸不排除有會有局部大雨或豪雨。

藤原效應是指兩個距離不遠的水旋渦或大氣旋渦，因為渦度、質量及相對位置的不同，而互相影響，部份氣象部門和氣象愛好者，會把此現象直接稱為「雙颱效應」。