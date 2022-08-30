環保署要求各縣市飲料店，最遲需於2024年底前，全面禁用塑膠一次用飲料杯。台中市議員邱素貞30日關心目前推動時程規畫；市議員張玉嬿也表示有業者向民眾表示，沒漲價所以沒折扣，要求環保局加強宣導。環保局長陳宏益表示，目前台中市近4000家飲料店與超商都有在營業場所明顯處。

邱素貞指出，根據財政部統計，至今年6月底截止，全台灣的飲料店家數達2萬8001家，若以縣市區分，台中市3785家位居第三。台北市自今年2022年12月1日起全市2206家飲料店將限制使用一次用塑膠飲料杯，預估每年可減少912公噸塑膠使用量，請問台中市推動期程為何？

陳宏益表示，目前可替代的方式，包含紙杯及自備飲料杯，因紙杯內層有塑膠淋膜（非屬單一材質）及耐熱問題，加上台灣只有2家處理業，後續處理仍受限，因此，台中市塑膠杯的禁用日期仍需再研議，環保局鼓勵民眾養成自備飲料杯才是最好選擇，安全又可以有5元優惠。

議員張玉嬿則表示，接獲民眾陳情自備環保杯沒有優惠5元，店家還說是因為「沒漲價」，請環保局要再加強宣導，讓民眾清楚知道哪些業者有減塑優惠，也讓業者清楚新的環保規定。

陳宏益表示，中央設定3年時間逐步調整飲料杯使用減量率，目前台中市近4000家飲料店與超商都有在營業場所明顯處，清楚標示民眾「自備飲料杯省5元」折價優惠，民眾前往消費時可注意是否為應提供優惠店家。經統計今年7月至今接獲檢舉逾20件、稽查逾400次，市府將加強宣導業者，若違規將依規辦理。