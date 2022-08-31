「軒嵐諾」持續增強、往西，南邊的熱低壓也有望發展為颱風，雙颱在西太平洋上共舞，對台灣有什麼影響？最新預報顯示，至少5天大雨免不了，影響範圍包括桃園以北、宜蘭、北花蓮，民眾應預先做好防颱準備。

雙颱共舞，最有名的就是「藤原效應」，雖然定義是兩個颱風才構成，不過本質上只要兩低壓在一定距離內，就會產生互繞的「藤原效應」。預估後面這個「準梅花」將被「軒嵐諾」吃掉，強颱因導引氣流不明顯，先放慢腳步，再開始轉彎。

今起至周末受颱風外圍環流影響，北台灣天氣相當不穩定；中南部以午後為主。天氣風險指出，北部周四起天氣明顯轉差，「避不掉一陣陣的強風驟雨，山區也要注意比較大且持續的雨勢」。

"軒嵐諾"最快今轉強颱"登頂風王" 若更往西恐發海警!│中視新聞 20220830

至於有沒有可能放到久違的颱風假？關鍵是暴風圈會不會接觸陸地，目前看來機率滿低的，除了下雨，風力對陸地的影響，並未達到放假標準。好消息是，基隆、汐止的夜間減壓供水措施，可望因新山水庫大進補而解除；蓄水量不到60%的翡翠水庫，也將有大量挹注。