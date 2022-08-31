據日本共同社報導，日本外相林芳正在30日晚的BS-TBS節目中，對舉行首相岸田文雄與中國國家主席習近平的元首會談表達積極意願。他說：「包括元首在內的各個層級進行溝通很重要。面對各種問題時更應如此。」

林芳正提及習近平此前致電慰問感染新冠的岸田時指出，「我推測其中有必須為邦交正常化50週年做些什麼的中方想法。」

林芳正就日中關係表示：「主張應該主張的事項，面對共同的問題則必須合作。力爭構築建設性且穩定的關係是一貫方針。」

此外，日本駐華大使垂秀夫也表達相同看法。垂秀夫27日透過網路視訊出席日中邦交正常化50週年相關研討會，就雙邊關係強調：「兩國領導人進行密切溝通，將會變得越來越重要。」

垂秀夫分析當前兩國關係「正在逐漸陷入惡性循環之中」，呼籲國民之間真誠交往，認為需要雙方領導人提供引導方向的「指南針」。

垂秀夫對中國飛速發展以及強化作為大國的自信表示敬佩，同時也提出過分「自信」並在對外關係上採取「戰狼」的姿態會被如何看待。

中國駐日大使孔鉉佑也線上出席了研討會。孔鉉佑就台灣問題點明一個中國原則不存在任何模糊空間。他還指出中日兩國「不應站到彼此對立面」。