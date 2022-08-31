民進黨徵召的周江杰，31日在桃園市長鄭文燦、前縣長林光華、立委邱泰源及客委會主委楊長鎮陪，完成新竹縣長候選人登記，周江杰說他要挑戰的不是楊文科這個人，而是楊過去40年來在政府機關的工作！

周江杰以楊文科要在湖口蓋2個生命園區， 蓋有10萬個納骨塔，他不知這是什麼治理邏輯，竹北的家長擔心學區和交通，孩子補習回家沒有大眾運輸工具，質疑楊文科是這樣帶領新竹縣未來30年的環境嗎？

周江杰說，台知園區和園區三期是20年前提出來的計畫，楊文科仍以20年前的經驗和想法在推動是不通的，若他擔任縣長會提出務實的做法，改善這2個區域的生活環境。

周江杰指台知園區有核定142公頃的國家重大建設，他要動新竹科技博覽館，園區三期已做好的建設高鐵橋下道路3期，如果周邊科技有須要，也進行盡快徵收。

周江杰指新竹科學區還沒有看到3分之1是住宅區和商業區在裡面，可是楊文科縣長還在送這樣的案子，當然沒辦法通過，他會務實思考新竹縣未來產業發展的需求，提出未來8年可完成的事情，把勤政、清廉、愛鄉土扎根下去。