國民黨新竹市長參選人林耕仁今登記參選新竹市長，新竹縣長楊文科、議長許修睿、前新竹市長林政則、童勝男、立委鄭正鈐以及多名黨籍議員也到場支持。（王惠慧攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁今在新竹縣長楊文科、議長許修睿、前新竹市長林政則、童勝男、立委鄭正鈐以及其他黨籍議員陪同下，正式登記參選新竹市長，現場凍蒜聲不斷，支持者高喊新竹人挺新竹「仁」，展現國民黨大團結。

林耕仁今上午赴竹市選委會，楊文科現身陪同登記，並強力推薦林耕仁。包括國民黨議會黨團總召陳治雄、黨籍市議員鍾淑英、吳青山、張祖琰、段孝芳、顏政德、黃美慧、蕭志潔、陳慶齡、林慈愛、黃文政、徐信芳、羅文熾、陳啓源、議員參選人陳清智、張文興、徐美惠、黃國新黨部主委王志豪，也到場支持。

楊文科指出，林耕仁在地服務25年是金字招牌，兩人先前也曾談及新竹縣市在交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題，他肯定林耕仁熟悉市政，期許國民黨團結力量大，林耕仁高票當選，讓新竹不一樣。

登記完後，林耕仁也發表談話感謝各方支持，他在6屆議員任期、將近25年的議員生涯，都與市民站在一起。

「因為新竹人值得更好的新竹，」林耕仁說，自己出生基層，這陣子市民給他很多鼓勵，而且國民黨地方展現大團結，非常有信心贏回新竹，議員席次全壘打。

他說新竹要成為幸福城市，教育的品質要提升，交通的問題要改善，學生和婦女的安全要強化，生活環境要舒適減壓，並喊出「宜居」口號，要讓世世代代安心，放心居住在新竹市。

林耕仁也說，年底選舉不應分化、對立，而是進步、對話，用市政願景爭取認同，以具體政見說服民眾，他認為，選舉不該因意識形態而分裂，而是要透過理性思辯，讓城市更團結。