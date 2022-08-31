交通部台鐵局歷時1年多的規劃及籌備，今年於台北車站設置職場互助教保服務中心，8月11日向台北市政府教育局取得設立許可，8月15日正式提供教保服務，收托60名2至6歲幼兒，以台鐵員工的子女、孫子女為優先申請對象，餘額將對外開放。

交通部長王國材與台鐵局局長杜微今日共同主持揭牌儀式，小朋友則揹著台鐵藍皮解憂號小書包參與活動。台鐵表示，教保中心占地139.35坪，提供2間室內活動室，讓幼兒有更多的遊戲空間。

台鐵教保中心有專為小朋友設計的課桌椅、教具、遊戲玩具、幼兒專用廁所、配膳室設備等，另顧及幼兒安全，設有防撞墊，窗簾、地毯皆有防焰標示，並有紫外線殺菌燈及垂直式救助袋，門禁安全管理也特別周到。

台鐵局委託優非營利法人「社團法人台灣兒童教育發展協會」辦理，收托2至6歲幼兒總計60名，學費比照非營利幼兒園收費規定每月2000元，以台鐵局、與台鐵局簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、孫子女為優先申請對象，餘額將對外開放。

台北車站教保中心為台鐵局全台首座且唯一建置於車站內的教保中心，三鐵共構的交通優勢，便利家長接送小孩，期許能照顧更多員工家庭。